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Жители Перевальщины открыли мемориальную доску защитнику ЛНР Виктору Котилевскому (ФОТО)

root Сегодня, 10:4528Новости
Жители Перевальщины открыли мемориальную доску защитнику ЛНР Виктору Котилевскому (ФОТО)















Жители Перевальского района открыли мемориальную доску погибшему защитнику Республики Виктору Котилевскому. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Перевальского района.
Мемориальная доска была установлена на фасаде Ящиковской средней школы № 15, которая носит имя защитника и выпускником которой он является. Право открыть памятный знак было предоставлено матери и дочери Котилевского.
"Ведущие рассказали присутствующим о жизненном и боевом пути Виктора Алексеевича Котилевского, страницы которых являются прекрасным примером для подрастающего поколения и молодежи. Виктор Алексеевич награжден посмертно медалями "За ратную доблесть", "За оборону и освобождение Перевальского района", "200 лет Георгиевскому кресту", - отметили в администрации.
После митинга во всех классах были проведены классные часы, посвященные памяти Котилевского и других защитников Республики.
03 марта — Луганск

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