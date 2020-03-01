Жители Перевальщины открыли мемориальную доску защитнику ЛНР Виктору Котилевскому (ФОТО)

Жители Перевальского района открыли мемориальную доску погибшему защитнику Республики Виктору Котилевскому. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Перевальского района.Мемориальная доска была установлена на фасаде Ящиковской средней школы № 15, которая носит имя защитника и выпускником которой он является. Право открыть памятный знак было предоставлено матери и дочери Котилевского."Ведущие рассказали присутствующим о жизненном и боевом пути Виктора Алексеевича Котилевского, страницы которых являются прекрасным примером для подрастающего поколения и молодежи. Виктор Алексеевич награжден посмертно медалями "За ратную доблесть", "За оборону и освобождение Перевальского района", "200 лет Георгиевскому кресту", - отметили в администрации.После митинга во всех классах были проведены классные часы, посвященные памяти Котилевского и других защитников Республики.03 марта — Луганск