В«Вези меня, мразьВ»: соцсети захлестнул флешмобВ 

Пользователи соцсетей под хештегом #везименямразь выкладывают ролики, высмеивающие агрессивное поведение не только по отношению к таксистам, но и косметологам, и даже детям. Об этом сообщает «Царьград».«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилось видео, на котором девушка, сидящая на заднем сидении машины, кричит на водителя, обзывает «мразью», бьет его и требует быстрее довезти до места, так как ее «ждут люди». Позднее героиня ролика — Яна Данькова объяснила свое поведение действиями водителя.В свою очередь в Instagram пользователь с ником Mnogolikayaa показала, как сходила в салон красоты, где по сюжету ролика ей сняли наращенные ресницы. Однако из-за опоздания мастер уже не успевает сделать новые ресницы, Mnogolikayaa выходит из себя и начинает скандалить в духе Яны Даньковой.Еще один блогер — Сергей Штепс, делающий в Instagram ролики от имени Ларисы — матери семерых детей, также спародировал поведение Даньковой.В белом парике и круглых очках Сергей в образе Ларисы сидит в машине и кричит на водителя, обвиняя его в ненависти и неуважении к матерям. В конце ролика голос с водительского сиденья отвечает: «Мам, светофор красный. Сейчас поедем уже». И пассажирка успокаивается.По данным «Московского комсомольца», водители такси также запустили флешмоб в ответ на некорректное поведение Яны Даньковой, раскупив специальные наклейки — «везименямразь» и наклеив на свои машины.источник