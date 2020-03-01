За неделю МЧС ликвидировало 46 пожаров. В них погибло трое людей



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«За минувшую неделю, с 24 февраля по 1 марта, в ЛНР ликвидировано 46 пожаров, на которых погибли три человека, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Так, в полночь 26 февраля в службу 101 Стаханова поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома на проспекте Ленина. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили в спальне квартиры тело 65-летней хозяйки, погибшей, вероятно, от отравления продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Утром 26 февраля сотрудники горгаза, проверявшие состояние газового оборудования, сообщили в МЧС Красного Луча о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Магистральной. В кухне одной из квартир было найдено тело хозяйки, погибшей, вероятно, от отравления продуктами горения.

«Из беседы с родными и знакомыми женщины стало известно, что она из экономии часто пользовалась для освещения свечами и спичками, которые и могли привести к пожару», — прокомментировали спасатели.

Ночью 26 февраля пожар был зафиксирован на улице Полярная в поселке Дзержинский в пригороде Ровеньков. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели хозяйку дома, которая спаслась, выпрыгнув из окна горящего дома. Она сообщила, что в огне остался еще один человек. Одновременно с тушением звеном газодымозащитной службы производился поиск мужчины, однако его тело было найдено уже при разборе обрушений.

«При осмотре места происшествия было установлено, что в дымоходе трещины, сам он не имеет жаростойкой разделки, плюс ко всему на нем закреплены балки чердачного перекрытия — все это грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, которые могли привести к загоранию. Мужчина, вероятно, проснулся от запаха гари, решил найти его источник и поплатился за это жизнью», — рассказали в МЧС.

Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Происшествия - Сегодня, 11:10 39 Спасатели МЧС на минувшей неделе ликвидировали 46 пожаров, жертвами огненной стихии стали три человека.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«За минувшую неделю, с 24 февраля по 1 марта, в ЛНР ликвидировано 46 пожаров, на которых погибли три человека, пострадал один человек», — говорится в сообщении.Так, в полночь 26 февраля в службу 101 Стаханова поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома на проспекте Ленина. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили в спальне квартиры тело 65-летней хозяйки, погибшей, вероятно, от отравления продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.Утром 26 февраля сотрудники горгаза, проверявшие состояние газового оборудования, сообщили в МЧС Красного Луча о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Магистральной. В кухне одной из квартир было найдено тело хозяйки, погибшей, вероятно, от отравления продуктами горения.«Из беседы с родными и знакомыми женщины стало известно, что она из экономии часто пользовалась для освещения свечами и спичками, которые и могли привести к пожару», — прокомментировали спасатели.Ночью 26 февраля пожар был зафиксирован на улице Полярная в поселке Дзержинский в пригороде Ровеньков. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели хозяйку дома, которая спаслась, выпрыгнув из окна горящего дома. Она сообщила, что в огне остался еще один человек. Одновременно с тушением звеном газодымозащитной службы производился поиск мужчины, однако его тело было найдено уже при разборе обрушений.«При осмотре места происшествия было установлено, что в дымоходе трещины, сам он не имеет жаростойкой разделки, плюс ко всему на нем закреплены балки чердачного перекрытия — все это грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, которые могли привести к загоранию. Мужчина, вероятно, проснулся от запаха гари, решил найти его источник и поплатился за это жизнью», — рассказали в МЧС.Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.Происшествия - Сегодня, 11:10 39

Метки: {keywords}