В Луганской области погибло 30 военнослужащих с начала года



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 — 6 погибших и 45 раненых», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 10:58 52 С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.«С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 — 6 погибших и 45 раненых», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 10:58 52

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