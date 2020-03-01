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В Луганской области погибло 30 военнослужащих с начала года

verter Сегодня, 11:3023Новости
В Луганской области погибло 30 военнослужащих с начала года
С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
«С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 — 6 погибших и 45 раненых», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 10:58 52

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