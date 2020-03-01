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Главврач СЭС Украины заявил, что медицинские маски от короновируса не защитят

robot Сегодня, 11:3025Новости
Главврач СЭС Украины заявил, что медицинские маски от короновируса не защитят
Скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.
Об этом рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает"УНН«.
«Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей. Что касается того, что ее используют для защиты, это больше психологический эффект. Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса», — отметил Ляшко. Новости Украины - Сегодня, 09:45 184

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