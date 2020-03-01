Севастополец напал на станцию скорой помощи

"Прибыв по указанному адресу, к правоохранителям обратились медицинские работники. Они пояснили, что несколько минут назад в помещение подстанции ломился неизвестный мужчина. Он требовал, чтобы медработники впустили его в помещения, якобы, для оказания медицинской помощи. Мужчина имел все признаки алкогольного опьянения, вел себя крайне вызывающе и агрессивно, нецензурно выражался, кричал, пытался сломать входную дверь. На неоднократные просьбы медицинского персонала успокоиться – ночной посетитель никак не реагировал. Самостоятельно угомонить дебошира не получалось, поэтому, диспетчер подстанции скорой помощи вызвал росгвардейцев", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Ночью на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревога с подстанции скорой помощи. Сработала тревожная кнопка вызова Росгвардии. На вызов незамедлительно отправился наряд группы задержания.Правоохранители задержали 34-летнего хулигана, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники Росгвардии доставили правонарушителя в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.