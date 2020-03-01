"Я сейчас твое ФСБ тебе ввЂ¦ засуну"
Замечательная история из Питера. Там на кольцевой некий гражданин на бэхе икс пятой бычил и прижимал к обочине тачку местного жителя - такую же икс пятую. Вышли поговорить. Бурый гражданин из прижавшей бэхи был в прямом смысле выражения при погонах, тряс документами офицера ФСБ и обещал проблемы.
Но местный житель, как сказано, был человеком спортивного телосложения и пообещал "засунуть ФСБ" владельцу ксивы в его задний проход. На том и разъехались. После чего спортивный местный житель, явно человек бурной судьбы девяностых, увидев у дороги гаишников, остановился и сообщил, что "на трассе клоун работает".
Далее цитата с местного новостного сайта: "В уголовном розыске Петербурга нам сказали, что, во-первых, дерзкий водитель сопоставил БМВ Х5 с тем, как должна выглядеть служебная машина силовиков, во-вторых, он спортсмен и понимал, что может выполнить свое обещание в прямом смысле".
Гаишники на следующий день задержали этого офицера ФСБ. Оказалось что он киевлянин, который находится в розыске на родине. У него изъяли две ксивы офицеров ФСБ на разные фамилии, травмат, патроны, сняли с машины мигалку и устройство для смены номеров на ходу. По поводу рубашки с погонами гражданин сообщил, что ехал к другу на маскарад. За это ему по закону грозит штраф в полторы тысячи российских рублей.
Гражданин лет 8 назад устроил в Киеве стартап и кинул инвестора примерно на 400 тысяч долларов. Замутил финансовую пирамиду. Так что киевские менты попросили его отдать на Родину. Питерские вроде бы не против.
Но местный житель, как сказано, был человеком спортивного телосложения и пообещал "засунуть ФСБ" владельцу ксивы в его задний проход. На том и разъехались. После чего спортивный местный житель, явно человек бурной судьбы девяностых, увидев у дороги гаишников, остановился и сообщил, что "на трассе клоун работает".
Далее цитата с местного новостного сайта: "В уголовном розыске Петербурга нам сказали, что, во-первых, дерзкий водитель сопоставил БМВ Х5 с тем, как должна выглядеть служебная машина силовиков, во-вторых, он спортсмен и понимал, что может выполнить свое обещание в прямом смысле".
Гаишники на следующий день задержали этого офицера ФСБ. Оказалось что он киевлянин, который находится в розыске на родине. У него изъяли две ксивы офицеров ФСБ на разные фамилии, травмат, патроны, сняли с машины мигалку и устройство для смены номеров на ходу. По поводу рубашки с погонами гражданин сообщил, что ехал к другу на маскарад. За это ему по закону грозит штраф в полторы тысячи российских рублей.
Гражданин лет 8 назад устроил в Киеве стартап и кинул инвестора примерно на 400 тысяч долларов. Замутил финансовую пирамиду. Так что киевские менты попросили его отдать на Родину. Питерские вроде бы не против.
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