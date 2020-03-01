"Я сейчас твое ФСБ тебе ввЂ¦ засуну"

Замечательная история из Питера. Там на кольцевой некий гражданин на бэхе икс пятой бычил и прижимал к обочине тачку местного жителя - такую же икс пятую. Вышли поговорить. Бурый гражданин из прижавшей бэхи был в прямом смысле выражения при погонах, тряс документами офицера ФСБ и обещал проблемы.Но местный житель, как сказано, был человеком спортивного телосложения и пообещал "засунуть ФСБ" владельцу ксивы в его задний проход. На том и разъехались. После чего спортивный местный житель, явно человек бурной судьбы девяностых, увидев у дороги гаишников, остановился и сообщил, что "на трассе клоун работает".Далее цитата с местного новостного сайта: "В уголовном розыске Петербурга нам сказали, что, во-первых, дерзкий водитель сопоставил БМВ Х5 с тем, как должна выглядеть служебная машина силовиков, во-вторых, он спортсмен и понимал, что может выполнить свое обещание в прямом смысле".Гаишники на следующий день задержали этого офицера ФСБ. Оказалось что он киевлянин, который находится в розыске на родине. У него изъяли две ксивы офицеров ФСБ на разные фамилии, травмат, патроны, сняли с машины мигалку и устройство для смены номеров на ходу. По поводу рубашки с погонами гражданин сообщил, что ехал к другу на маскарад. За это ему по закону грозит штраф в полторы тысячи российских рублей.Гражданин лет 8 назад устроил в Киеве стартап и кинул инвестора примерно на 400 тысяч долларов. Замутил финансовую пирамиду. Так что киевские менты попросили его отдать на Родину. Питерские вроде бы не против.