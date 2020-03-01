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Соловьев напомнил историю американцу, пригрозившему России "включением НАТО" за Эрдогана

root Сегодня, 12:150Новости
Соловьев напомнил историю американцу, пригрозившему России "включением НАТО" за Эрдогана
Политолог из США Николай Злобин пригрозил России "включением" НАТО на стороне Турции в Сирии. Тележурналист Владимир Соловьев напомнил ему историю.

Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
Злобин в программе Соловьева объявил, что президент США Дональд Трамп "очень радуется" происходящему в Сирии вокруг провинции Идлиб. По мнению эксперта, американский лидер может выступить на стороне Турции, но "продаст помощь подороже", помня о заигрывании Анкары с Москвой. В ответ на вопрос ведущего, чем именно Трамп может помочь туркам, Злобин ответил: "Всем, от военной силы до финансовой, и серьезных санкций".
Соловьев возразил, что западные санкции ни разу не заставили Россию отказаться от своих целей и поступиться интересами. Злобин неудачно попытался привести пример с Донбассом, который якобы не пошел по пути Крыма из-за санкций. Ведущий напомнил, что Россия изначально не планировала присоединять Донбасс, так как статус региона в составе Украины не позволял сделать это, в отличие от Крыма.
После этого Злобин объявил, что свою игру с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ведет и Европа, в поддержке которой он нуждается, однако взаимодействие осложняет шантаж мигрантами со стороны Анкары. Особую роль в отношениях Старого Света и Турции вновь будет играть Великобритания, считает политолог.

Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
"Нужно следить за процессами между Эрдоганом и Лондоном. Британия там (в Турции) исторически играет огромную роль, она всегда использовала Турцию против России и сталкивала ее с Москвой. Европа всегда использовала Турцию против России. И НАТО рано или поздно может включиться в случае прямого военного столкновения – даже случайного", - предупредил Злобин.
"Мы знаем, что будет дальше. Каждые 100 лет весь "цивилизованный мир" собирается, чтобы в очередной раз убедиться, что они что-то про Россию не поняли", - ответил Соловьев.

Напомним, ситуация между РФ и Турцией обострилась из-за невыполнения Эрдоганом обязательств по сирийской провинции Идлиб – последнему оплоту боевиков, укрывшихся от сирийской армии в организованной здесь зоне деэскалации. Вместо разделения террористов и "умеренной оппозиции" с разоружением первых Анкара начала поддержку боевиков, пытаясь использовать ситуацию в своих целях. Ранее эксперт из Израиля Яков Кедми рассказал, как Россия может изгнать Турцию из Сирии.
Григорий Егоро

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