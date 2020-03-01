За неделю в Луганске зафиксировано 352 аварийные ситуации на коммунальных объектах



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.

«352 аварийные ситуации (произошли) за неделю, отработаны 269 заявок», — отметил он.

«83 (обращения остаются) в работе, в том числе 22 порыва, 54 забоя, отключение газа в пяти квартирах», — уточнил он.

Начальник службы добавил, что, кроме того, за неделю спасатели спилили и обрезали 65 аварийных деревьев на территории Луганска.

Удобный город - Сегодня, 12:16 79 Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе по обращениям жителей ликвидировали последствия более 76% аварийных ситуаций на коммунальных объектах.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.«352 аварийные ситуации (произошли) за неделю, отработаны 269 заявок», — отметил он.«83 (обращения остаются) в работе, в том числе 22 порыва, 54 забоя, отключение газа в пяти квартирах», — уточнил он.Начальник службы добавил, что, кроме того, за неделю спасатели спилили и обрезали 65 аварийных деревьев на территории Луганска.Удобный город - Сегодня, 12:16 79

Метки: {keywords}