Перевальчане поздравили с 95-летием ветерана войны Григория Самойлова (ФОТО)

Жители Перевальского района поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Григория Самойлова, проживающего в поселке Ящиково. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Перевальского района.В свой юбилей ветеран принимал поздравления и подарки от представителей администрации Перевальского района, активистов общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", школьников и работников культуры."Григорий Максимович, от чистого сердца поздравляем вас с днем рождения, вы – наша опора и пример для подражания. Мы гордимся вами, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни", – сказал заместитель главы администрации Перевальского района Олег Фильчаков."Этого человека, излучающего и сегодня оптимизм и позитивную энергию, знает каждый житель поселка Ящиково. Несмотря на свой почтенный возраст, Григорий Максимович частый гость на мероприятиях в школе, встречи с которым с нетерпением ждут как дети, так и взрослые", - отметили в администрации.03 марта — Луганск