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"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды в некоторые районы Луганска

Sergey Сегодня, 13:0027Новости
"Лугансквода" из-за ремонта прекратила подачу воды в некоторые районы Луганска
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта прекратило подачу воды в некоторые районы Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 300 мм по улице Оборонной 3 марта с 10.00 до 17.00 прекращена подача воды в кварталы Еременко и Алексеева, городок Пархоменко, а также детскую противотуберкулезную больницу и несколько котельных", - говорится в сообщении.
"После окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе.
03 марта — Луганск

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