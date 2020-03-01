В ВСУ призовут В«откосившихВ» на военной кафедре

Украинское Министерство обороны решило увеличить призыв за счет тех, кто удачно отучился в вузах, имеющих военную кафедру. Весенний призыв при новой власти будет на порядок строже и жестче, чем при Порошенко.Министерство обороны Украины будет призывать теперь на срочную службу всех, до кого сможет дотянуться. Если гражданин отучился в вузе, где есть военная кафедра, и таким образом «откосил» от армии, то в нынешних реалиях это ему уже не поможет. При Зеленском служить будут даже те, кто сумел отмахнуться от службы при Петре Алексеевиче. Зеленский не так давно заявил, что под его началом 200 тысяч отборных бойцов и практически самая сильная армия Европы.Не так давно украинские «мамкины воины» были шокированы тем, что их могут прямо со школьной скамьи забрать в армию: возраст призыва понизили до 18-ти лет. Учатся в украинских школах теперь по 12 лет, так что некоторые призывники имеют шанс отгулять выпускной одновременно с призывом в армию. Хотя потом хитрый военком объяснил, то это только «по желанию» с 18-ти лет, но «маленький украинец» не склонен доверять ни военкомам, ни своему правительству, и от греха подальше, отправляет своих детей к бабушкам в РФ или Белоруссию, а некоторые едут в Польшу, надеясь на работу у «доброго пана».По сведениям Генштаба ВСУ, в прошлом году уклонились от призыва 245 тысяч украинских граждан. Это на 50 тысяч больше, чем заявленная Зеленским «победоносная армия», стерегущая границы Европы от «российских орд». Несмотря на вроде бы приличную зарплату, служить украинцы в ВСУ не хотят. Зарплата – это прекрасно, но, когда есть возможность ее потратить. А видя, в каком состоянии возвращаются отслужившие граждане, вопрос о деньгах отпадает сам собой.И дело не только в войне! Дедовщина, о которой не смели даже мечтать русофобские пропагандисты, накрыла ВСУ плотным одеялом. Алкоголизм, торговля всем, что можно продать, наркомания, неуставные отношения, изнасилования – это уже не из ряда вон выходящие случаи, а обыденность в рядах ВСУ. Как долго сможет сохранить свой разум молодой человек, попавший в компанию к наркоманам, алкоголикам и насильникам?Так что теперь вместо «уехавшего к бабушке» молодого украинца, будет служить его отец! Все, кто отучился в вузе с военной кафедрой, будут обязаны пройти срочную службу. Все, до 43 лет включительно! Это как раз возраст тех отцов, сыновьям которых исполняется 18 лет. От судьбы не уйдешь, как говорится. И не удивится никто, если и отец, и сын вместе пойдут в армию.И кстати, запрет на выезд ИЗ УКРАИНЫ в Россию по внутреннему паспорту, тоже поможет отлавливать тех, кто пытается «уехать к бабушке». Загранпаспорт можно получить только при наличии военного билета или справки из военкомата. Конечно все это можно решить за некоторый добровольный взнос в личную «кассу» местного военкома, но все же далеко не все смогут решить вопрос. Кроме прочего, лично у меня нет сомнений, что в базу данных пограничников будут внесены все, кто подлежит призыву, и новобранцев будут снимать прямо с поезда или автобуса.Каждый президент Украины все более «мирный миротворец» (прошу прощения за тавтологию), чем его «попередник» (предшественник - прим.ред.). Если кого-то выберут после Зеленского, то неудивительно будет наблюдать в составе ВСУ бабулек, которых военкомы собрали у подъездов, как раз во время очередного обсуждения внешнего вида молодежи.Сергей Лебеде