На территории Украины зафиксирован первый заболевших короновирусом
Первый случай коронавируса на украинской территории обнаружен в Черновцах.
Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Евросоюза.
«Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Сейчас мужчина госпитализирован.
«Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — заявил Ляшко.
«Ближайший контактный заболевшего — его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», — сказал замминистра.
Сейчас украинские власти связываются со странами, где побывала супружеская пара.
Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года с Китая. Оттуда она в феврале начала перебрасываться на другие страны мира. В частности Европу. В Украине до недавних пор коронавирус зафиксирован не был. Новости Украины - Сегодня, 13:09 76
Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Евросоюза.
«Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Сейчас мужчина госпитализирован.
«Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — заявил Ляшко.
«Ближайший контактный заболевшего — его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», — сказал замминистра.
Сейчас украинские власти связываются со странами, где побывала супружеская пара.
Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года с Китая. Оттуда она в феврале начала перебрасываться на другие страны мира. В частности Европу. В Украине до недавних пор коронавирус зафиксирован не был. Новости Украины - Сегодня, 13:09 76
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