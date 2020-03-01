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Работникам Алчевского меткомбината выплатили зарплату за январь

bot Сегодня, 13:4511Новости
Работникам Алчевского меткомбината выплатили зарплату за январь
Сотрудникам Алчевского металлургического комбината в последний день февраля выплатили полностью долг зарплаты за январь.
Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Также, по информации телеграм-каналов из Донецка, в тот же день была выплачена зарплата за январь сотрудникам большинства предприятий «Внешторгсервиса» в ДНР.
Экономика - Сегодня, 12:48 112

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