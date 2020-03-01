Мастера клуба "Луганский сарафан" открыли в "Горьковке" выставку лоскутных изделий (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦВыставка "Лоскутная весна", подготовленная мастерами клуба "Луганский сарафан", открылась в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Максима Горького. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Экспозиция лоскутных изделий посвящена приближающемуся Международному женскому дню и двухлетию клуба "Луганский сарафан". В нее вошли игрушки, одежда, салфетки, прихватки, скатерти, одеяла, пледы, декоративные панно, сумки, рюкзаки, косметички и другое. Также в ходе открытия выставки была представлена тактильная книга, изготовленная одним из мастеров клуба для слабовидящих и незрячих детей."Сегодня подведены итоги наших занятий, которые два года проводились в разных техниках. Члены клуба показали свое видение тех или иных техник, также здесь много работ, которые девушки делали, самостоятельно изучая разные методы пошива. Каждый ищет сферу деятельности себе по душе", - отметила организатор клуба Екатерина Теребунская.Она уточнила, что на сегодняшний день "Луганский сарафан" объединяет около 30 мастериц.Одна из участниц творческого объединения Лариса Максимец подчеркнула, что целью клуба является привлечение как можно большего количества людей к декоративно-прикладному искусству и повышение навыков до профессионального уровня."Одно из самых кропотливых ремесел, требующих не только внимания, но и невероятной усидчивости – это лоскутное шитье. Незаслуженно забытые изделия ручной работы вновь приобретают свою ценность на новом уровне, и лоскутное шитье занимает среди многих видов рукоделия особое место", - сказала она."Сейчас в свободном доступе много книг и видеоуроков, но ничего не заменит живого общения. Обучение в процессе общения – это принцип нашего клуба, которым мы очень гордимся", - добавила Максимец.Выставка продолжит свою работу до 17 марта. В ее рамках запланировано проведение ряда мастер-классов, расписание которых можно узнать, обратившись в ЛРУНБ имени Горького по адресу: Луганск, ул. Советская, 78.03 марта — Луганск