Боец ВСУ погиб при установке минных заграждений у Троицкого – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб при установке минных заграждений у Троицкого в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На позициях 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое по причине нарушений правил и требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства", - рассказал он.

Осадчий отметил, что в результате подрыва сапер 10-го батальона получил ранения несовместимые с жизнью.

"По данным нашего источника в 59-й бригаде, комбриг (полковник Геннадий) Шаповалов принял решение о сокрытии данного факта от вышестоящего штаба путем представления указанного военнослужащего как погибшего в результате обстрела", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 марта — Луганск