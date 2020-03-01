Два десятка бойцов ВСУ попали в больницы из-за кишечной палочки – Народная милиция

Два десятка киевских силовиков, несущих службу в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), попали в больницы из-за кишечной палочки. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По имеющейся в нашем распоряжении информации, подразделения 46-й бригады испытывают перебои в тыловом обеспечении, выраженном в срыве подвоза питьевой воды", - отметил он.

"В преддверии работы комиссии медицинской службы штаба "ООС" командир бригады (полковник Артем) Котенко приказал провести в срочном порядке санитарную обработку всего автомобильного транспорта и пищевых емкостей в связи с выявлением в них кишечной палочки, из-за которой на прошедшей неделе были госпитализированы 20 боевиков", - рассказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 марта — Луганск