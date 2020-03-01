Поддельные подписи Родченкова

Грандиозный скандал разгорается в спортивном сообществе. Как выяснилось, крестовый поход, объявленный против российских спортсменов в 2017 году, в некоторых случаях основывался на поддельных документах. Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, доказали, что подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — самая настоящая подделка. Они могли быть вставлены туда из другого источника.Как сообщает «Лента.ру», специалисты Лаборатории компьютерной криминалистики проанализировали некоторые документы за подписью Родченкова и обнаружили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения. Речь идет о представленных адвокатской фирмой Herbert Smith Freehills приложениях 43 и R-64 — показаниях Родченкова от 12 ноября 2019 года и от 22 февраля 2020-го.«Было выявлено, что это два разных документа с криминалистической точки зрения. У этих документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы и пр. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на странице 16 PDF-файла «Exhibit 43 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 12 ноября и странице 6 PDF-файла «Exhibit R-64 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 22 февраля присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью», — констатируют эксперты, добавляя, что у этих изображений одинаковый размер, формат, и хеш-сумма (уникальный идентификатор файла).Между тем, любой криминалист знает, как бы ни старался одинаково подписываться человек, сканы его граффити всегда будут немного разные. И если изображения с подписью полностью совпадают, то это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой. Так что Спортивный арбитражный суд (CAS), в котором интересы российских биатлонисток представляет адвокат Алексей Панич, уже потребовал у Международного олимпийского комитета объяснений. Доказательства очевидны и помимо восстановления прав наших спортсменок им полагается огромная компенсация за моральный и материальный ущерб. На Олимпиаде в Сочи Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова выиграли серебро в эстафете. Кроме того Ольга Вилухина стала второй в спринте. Однако МОК, который организовал всеобщую травлю российских спортсменов, пожизненно отстранил биатлонисток от соревнований якобы за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты. Алексей Панич призвал CAS создать прецедент и раскритиковал МОК за «непрофессиональную подготовку обвинения». Соответственно, российская сторона претендует на компенсацию судебных издержек в десятикратном размере.Напомним, Родченков бежал в США в 2015 году. И его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В результате комиссии Макларена многие российские атлеты были дисквалифицированы и лишены наград.http://www.segodnia.ru/content... - цинкЛожечки нашлись, но осадок на дне пробирки остался.Кстати, данная история отлично ложится на историю с поддельным докладом ОЗХО, который был разоблачен полевыми экспертами, указавшими на то, что руководство ОЗХО подгоняло выводы по заранее заданный ответ.Борис Рожин