Правоохранители расследуют убийство бойца ВСУ пьяными сослуживцами – Народная милиция

Представители следственных органов Украины и военной службы правопорядка расследуют убийство военнослужащего одной из бригад ВСУ пьяными сослуживцами, которое произошло в районе Золотого. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника, в настоящее время в 72-й бригаде ВСУ работает совместная комиссия, состоящая из представителей следственных органов Украины и военной службы правопорядка. Причиной прибытия комиссии стал факт сокрытия убийства в бригаде", – отметил он.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта в месте дислокации первого батальона 72-й бригады в районе населенного пункта Золотое в ходе распития спиртных напитков выстрелом из собственного автомата в голову был убит боевик с позывным "Чинук", – уточнил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "с целью уклонения от ответственности причастный к убийству командир взвода доложил о происшествии, пытаясь списать содеянное на суицид".

"В настоящее время задержаны двое причастных к убийству боевиков, с ними работают следственные органы", – сообщил он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 марта — Луганск