Акция "День патриотического кино" началась в кинотеатрах ЛНР с показа фильма "Крик тишины"

Акция "День патриотического кино" началась в кинотеатрах Луганска и Алчевска с показа художественного фильма о Великой Отечественной войне "Крик тишины". Об этом с одного из мест показа в луганском кинотеатре "Русь" передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие, организатором которого выступило Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, приурочено к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проводится с целью воспитания чувства гражданственности и патриотизма, уважения к истории своего народа, почитания памяти погибших."Сегодня в рамках празднования 75-летия Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками стартует акция "День патриотического кино" с фильма "Крик тишины", - рассказал заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.Он уточнил, что сегодня одновременно в столичных кинотеатрах "Русь" и "Мир", а также в кинотеатре "Русь" Алчевска в 09.00 прошел показ фильма "Крик тишины", в 11.00 состоялся показ картины "Спасти Ленинград", а в 13.00 зрители увидят фильм "Т-34".Луганчанин Никита Евсеев, посмотревший "Крик тишины", отметил, что показы патриотических фильмов призваны научить молодежь гордиться подвигами предков и стремиться защищать ценности в современном мире."Надо просвещать молодежь, чтобы молодые люди знали о достижениях, которые совершали их предки. Надо стремиться к этому, понимать, какие ценности управляли людьми в те годы. Такие фильмы как раз и учат нашу молодежь проявлять себя в сложных ситуациях для Родины", - сказал он.Акция "День патриотического кино" будет проводиться в течение юбилейного 2020 года. В ее рамках в кинотеатрах Луганска, Алчевска, Свердловска и Красного Луча ежемесячно будут организовываться бесплатные сеансы с показом кинофильмов патриотической направленности. Перечень кинофильмов и график их показов будет размещен на официальном сайте МКСМ.Ранее министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что реализация проекта "День патриотического кино" начнется в марте и продлится до конца юбилейного 2020 года.Напомним, что первый бесплатный показ кинофильма в рамках творческой благотворительной акции "День патриотического кино" прошел 28 октября 2019 года в луганском кинотеатре "Русь".03 марта — Луганск