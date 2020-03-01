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За сутки на Луганщине спасатели потушили пожары на площади более 23 га

bot Сегодня, 15:1517Новости
За сутки на Луганщине спасатели потушили пожары на площади более 23 га
За прошедшие сутки, 2 марта, спасатели Луганщины осуществили около 20 выездов на ликвидацию пожаров.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.
Так, на тушение пожаров в экосистемах общей площадью 18,2 га спасатели выезжали 9 раз и 10 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 5,05 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.
Отмечается, что наиболее от пожаров пострадали Белокуракинский и Станично-Луганский районы.
Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.
НЕ выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их.
Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством. Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Новости Региона - Сегодня, 14:12 88

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