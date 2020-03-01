Политика в отношении 75-летия Победы показывает, как далек Зеленский от народа – "ЛЭС"

Политика Киева в отношении празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне показывает, как далеки от народа президент Украины Владимир Зеленский и его "слуги". Об этом ЛИЦ заявил председатель Антрацитовского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Сергей Алексеев.

"Политика киевских властей по отношению к празднованию 75-летия Великой Победы показывает, как далеки Зеленский и его "слуги" от народа", - констатировал он.

"Ранее глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что официальный Киев не собирается устраивать торжества 9 Мая, - напомнил председатель теротделения. - В стране собираются заставить людей отмечать дни рождения фашистов: нациста, руководителя организации украинских казаков-нацистов, военного преступника Ивана Полтавца-Остряницы, бойца батальона "Нахтигаль", участника массовых убийств евреев, поляков и карательных операций против мирного населения в Беларуси Василия Сидора, организатора дивизии СС "Галичина" Владимира Кубиевича".

"Что это за нацистский шабаш? Настоящие герои – не фашистские прихвостни, а воины Советской Армии, освободившие от нацизма Европу, в том числе и Украину. Я думаю, несмотря ни на что, люди выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны – своим дедам и прадедам, а не убивавшим их тварям", - заявил Алексеев.

03 марта — Луганск