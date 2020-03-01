Необоснованные повышения тарифов в системе ЖКХ стали нормой на Украине – активист

Регулярные и надлежащим образом не обоснованные повышения тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) стали нормой жизни на Украине. Об этом ЛИЦ заявил депутат Молодежного парламента ЛНР Роман Шрайбер.

Проведенный в феврале Киевским международным институтом социологии (КМИС) опрос показал, что число жителей Украины, недовольных работой властей по снижению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, достигло 80%. При этом в январе 2020 года, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным услугам жителей Украины составила 2,53 млрд долларов.

Шрайбер отметил, что "регулярные, многократные и надлежащим образом не обоснованные повышения тарифов в системе ЖКХ стали нормой жизни на Украине".

"Народным избранникам" показалось мало всех тех повышений, которые были в прошедшие годы, и они решили подкинуть гражданам еще немного грусти. Команда (президента Украины Владимира) Зеленского фактически хочет закрепить что-то наподобие рабства или крепостного права на Украине с узаконенным грабежом населения страны и легализацией изъятия его имущества за долги по коммуналке", – отметил депутат Молодежного парламента ЛНР.

"Почти половина украинцев (в ходе опроса КМИС – примечание ЛИЦ) заявили о росте расходов на оплату услуг ЖКХ в 2020 году, при этом свыше 20% граждан тратят на коммуналку больше половины доходов семьи. За первый месяц 2020 года долги за коммунальные услуги в Украине выросли почти на четыре миллиарда гривен и к началу февраля составили 67 миллиардов", – уточнил активист.

Он напомнил, что "президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое в следующую зиму".

"Но, как вы понимаете, никто снижать тарифы не собирается. Подобные заявления, как и в предыдущие годы, – пиар и обман, ведь киевские чиновники беспокоятся не об интересах народа, а о благосостоянии небольшой группы олигархов", – заявил Шрайбер.

"Такое понятие как экономически обоснованный тариф на Украине существует только на бумаге и в воображении. Рост тарифов на коммунальные услуги приведет к полному обнищанию населения, ведь многие и сегодня уже не в состоянии оплатить коммунальные услуги", – отметил депутат.

03 марта — Луганск