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В марте «Врачи мира» проведут приемы в Попаснянском и Станично-Луганском районах

bot Сегодня, 16:000Новости
В марте «Врачи мира» проведут приемы в Попаснянском и Станично-Луганском районах
В Луганской области организация «Врачи мира» продолжает оказывать помощь жителям, пострадавшим в результате военных действий на линии разграничения.
Об этом сообщается на страничке организации в соцсети.
Так, «Врачи мира» в марте проведут прием граждан в Станично-Луганском и Попаснянском районах.
График оказания помощи в Станично-Луганском районе:

Новости Региона - Сегодня, 15:44 54

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