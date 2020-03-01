В марте «Врачи мира» проведут приемы в Попаснянском и Станично-Луганском районах



Об этом сообщается на страничке организации в соцсети.

Так, «Врачи мира» в марте проведут прием граждан в Станично-Луганском и Попаснянском районах.

График оказания помощи в Станично-Луганском районе:



Новости Региона - Сегодня, 15:44 54 В Луганской области организация «Врачи мира» продолжает оказывать помощь жителям, пострадавшим в результате военных действий на линии разграничения.Об этом сообщается на страничке организации в соцсети.Так, «Врачи мира» в марте проведут прием граждан в Станично-Луганском и Попаснянском районах.График оказания помощи в Станично-Луганском районе:Новости Региона - Сегодня, 15:44 54

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