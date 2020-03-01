В Луганской области возобновил работу социальный транспорт: график
На Луганщине возобновляет свою работу социальный транспорт, который обслуживает 6 социальных маршрутов в «серой зоне».
Социальный транспорт работает в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины», который реализует АДРА Украины при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии, передает ИА Вчасно.
В марте бесплатные автобусы для жителей Луганской области будут курсировать в 6 направлениях:
Маршрут с. Александровка — с. Чугинка — пгт. Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График Четыре раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559.
Маршрут с. Благовещенка — с. Таловое — с. Красная Таловка — с. Красный Деркул — Золотаревка — Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График Шесть раз в месяц по запросу.
Тел. контактного лица: +380973755039.
Маршрут с. Болотенное — с. Сизые — пгт. Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График Два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Болотенное и Сизое: +380660536036.
Маршрут с. Лобачево — г.. Счастье — с. Лобачево и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г.. Счастье — 4:00.
График Два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Лобачево: +38099129 2306, +380950894039.
Маршрут с. Лопаскино — пгт. Трехизбенка — пгт. Новоайдар и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар — 4:00.
График Два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Лопаскино и пгт. Трехизбенка: +380661135469.
Маршрут с. Крымское — пгт. Новоайдар и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар — 4:00.
График Четыре раза в месяц. Дни недели — по запросу.
Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750. Новости Региона - Сегодня, 16:19 5
Социальный транспорт работает в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины», который реализует АДРА Украины при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии, передает ИА Вчасно.
В марте бесплатные автобусы для жителей Луганской области будут курсировать в 6 направлениях:
Маршрут с. Александровка — с. Чугинка — пгт. Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График Четыре раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559.
Маршрут с. Благовещенка — с. Таловое — с. Красная Таловка — с. Красный Деркул — Золотаревка — Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График Шесть раз в месяц по запросу.
Тел. контактного лица: +380973755039.
Маршрут с. Болотенное — с. Сизые — пгт. Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График Два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Болотенное и Сизое: +380660536036.
Маршрут с. Лобачево — г.. Счастье — с. Лобачево и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в г.. Счастье — 4:00.
График Два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Лобачево: +38099129 2306, +380950894039.
Маршрут с. Лопаскино — пгт. Трехизбенка — пгт. Новоайдар и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар — 4:00.
График Два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Лопаскино и пгт. Трехизбенка: +380661135469.
Маршрут с. Крымское — пгт. Новоайдар и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар — 4:00.
График Четыре раза в месяц. Дни недели — по запросу.
Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750. Новости Региона - Сегодня, 16:19 5
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