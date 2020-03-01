На Донбассе задержали перевозчиков валюты через линию разграничения
Пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ сообщает, что на прошлой неделе граждане пытались незаконно переместить через контрольные пункты въезда-выезда Донбасса валюту в семи случаях. Изъяты до решения суда 15 тысяч долларов США, 3 тысячи евро и 283 тысячи гривен.
В частности, на КПВВ «Станица Луганская» пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили у мужчины 100 тысяч гривен, а у женщины 5,5 тысяч долларов США.
Напомним, с оккупированной территории можно перевозить средства в сумме, не превышающие 50 тысяч гривен, или в эквиваленте в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении. Больше 50 тысяч гривен можно провозить при условии согласования суммы с представителями Координационного центра.
На оккупированную территорию можно ввозить средства в сумме, не превышающей 20 тысяч гривен или эквивалент в валюте. Новости Региона - Сегодня, 15:52 112
В частности, на КПВВ «Станица Луганская» пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили у мужчины 100 тысяч гривен, а у женщины 5,5 тысяч долларов США.
Напомним, с оккупированной территории можно перевозить средства в сумме, не превышающие 50 тысяч гривен, или в эквиваленте в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении. Больше 50 тысяч гривен можно провозить при условии согласования суммы с представителями Координационного центра.
На оккупированную территорию можно ввозить средства в сумме, не превышающей 20 тысяч гривен или эквивалент в валюте. Новости Региона - Сегодня, 15:52 112
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