Украина увеличением гособоронзаказа показывает нежелание прекратить войну в Донбассе – ОП

Украина увеличением государственного оборонного заказа показывает нежелание прекратить конфликт в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил член комиссии по вопросам ЖКХ, строительству, дорогам и энергетике Общественной палаты (ОП) ЛНР Вардан Айрапетян.

"В то время, когда мировое сообщество говорит о реализации Минских соглашений, прекращении обстрелов украинскими боевиками территории Республик, о начале диалога и об отсутствии каких-либо других альтернативных вариантов развития конфликта в Донбассе, государственный оборонный заказ Украины только увеличивается, а в 2021 году, по словам главы концерна "Укроборонпром" (Айвараса) Абромавичуса, должен стать рекордным", - рассказал он.

"В очередной раз мы видим нестыковку слов и действий украинского правительства. Они заявляют, что намерены как можно скорее прекратить войну, но параллельно со своими громкими высказываниями увеличивают финансирование на закупку нового вооружения, которое составит порядка 30 миллиарда гривен", - отметил Айрапетян.

Представитель Общественной палаты подчеркнул, что, одобряя составленный план закупок товаров для ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтверждает свои истинные намерения.

"На вопрос: "Зачем увеличивают расходы на гособоронзаказ?" можно ответить с уверенность, что президент Украины Зеленский намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта, потому что мир в Донбассе ему абсолютно невыгоден", - подытожил он.

03 марта — Луганск