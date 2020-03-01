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Проект "Волонтер" передал одежду для постояльцев центра соцобслуживания Перевальска (ФОТО)

Sergey Сегодня, 17:0022Новости
Проект "Волонтер" передал одежду для постояльцев центра соцобслуживания Перевальска (ФОТО)






Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь в виде одежды для подопечных стационарного отделения для постоянного проживания "Забота" Перевальского комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе ОД.
Всего учреждение получило более 150 кг вещей, еще почти 600 кг аналогичного груза было передано в банк одежды, куда могут обратиться все нуждающиеся.
"Для нас это отличная помощь. Спасибо большое, эти вещи нам очень пригодятся", – отметила директор Перевальского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Корчагина.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
03 марта — Луганск

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