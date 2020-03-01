Интеграционный комитет "Россия-Донбасс" передал лесхозам ЛНР семена крымской сосны

Представители интеграционного комитета "Россия-Донбасс" предали лесоохотничьим предприятиям Республики семена крымской сосны. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Директор государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Луганское лесоохотничье хозяйство" Леонид Баштинский отметил, что леса Республики понесли значительные потери в результате боевых действий и стихийных бедствий.

"С 2014 года по этим причинам погибло насаждений на площади 4,1 тыс. га, в том числе от боевых действий – более 2 тыс. га. Около половины из них – это хвойные насаждения. Поэтому сейчас нам не хватает семян. К тому же зима прошлого года выдалась неурожайная", - сказал он.

"Сегодняшнее событие – немалый вклад в восстановление лесистости нашей Республики, - добавил начальник управления развития лесного хозяйства Минприроды ЛНР Александр Бурлака. - При благоприятных условиях из этих семян вырастут 15 га хвойного леса, который будет радовать не одно поколение наших граждан, ведь хвойные леса – основа здоровья людей".

Он подчеркнул, что воспроизводство лесов является одним из приоритетных направлений работы Министерства.

"В Луганской Народной Республике, несмотря на проведение боевых действий, работа по созданию лесных культур не прекращалась. Ежегодно подведомственные Минприроды ЛНР лесоохотничьи предприятия создают лесные культуры, - добавили в ведомстве. - В 2019 согласно Программе социально-экономического развития ЛНР высажено 163,3 га лесных культур. В 2020 году планируется высадить 164 га. Всего с 2015 года создано – 728 га лесных культур".

03 марта — Луганск