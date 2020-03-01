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Отключение водоснабжения

bot Сегодня, 17:3016Новости
Отключение водоснабжения
«Лугансквода» 4 марта прекратит водоснабжение Кадиевки (Стаханова) из-за проведения ремонтных работ на магистральном водоводе, пишут СМИ.
«В связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм «Светличное — Стаханов» 4 марта с 00.00, ориентировочно, до 20.00 будет прекращено водоснабжение Кадиевки», — говорится в сообщении.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме. Новости Региона - Сегодня, 17:12 35

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