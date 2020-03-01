Акция "Салют ветерану" началась в Алчевске с парада кадетов и концерта для участницы ВОВ (ФОТО)

Акция "Салют ветерану" началась в Алчевске с масштабного поздравления участницы Великой Отечественной войны Анелии Клепаковой с Международным женским днем и наступающим Днем Победы. Об этом сообщили в управлении информационной политики городской администрации."3 марта, в преддверии Международного женского дня, в алчевском дворе по улице Гмыри, 6 прошел парад кадетов, отгремел салют, прозвучали мелодии всем известных и любимых военных песен под аккомпанемент духового оркестра. И все это – в честь одной женщины – Анелии Владимировны Клепаковой, участницы боевых действий в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.В управлении информполитики уточнили, что акция была инициирована главой городской администрации Натальей Пятковой."В рамках этой акции тем ветеранам, которым сложно по состоянию здоровья прийти на городские торжества, слова благодарности от всех жителей города звучат во дворе их дома, а под окнами разворачивается концертная площадка", - добавили в мэрии.Там рассказали, что Клепакова, которой в феврале исполнилось 95 лет, начала службу в военном госпитале в 16 лет. В 1943 году она бежала из родного села от бесчинств бандеровцев и стала медсестрой. Девушка выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. В один из дней Клепакова и сама была ранена в голову осколком вражеской мины, но поправилась и вернулась к выполнению своих обязанностей."Победный май Анелия Клепакова встретила в Германии. Родина отметила ее героизм и мужество орденом и медалями, среди которых орден Красной звезды, медаль "За боевые заслуги". Состоялась она и как жена. 62 года живет со своим супругом, тоже ветераном войны Петром Порфириевичем Клепаковым, который приближал победный Май на трудовом фронте", - отметили в администрации."Низкий вам поклон за то, что вы сделали для всех нас, спасибо за подаренную Великую Победу. Мы в неоплатном долгу перед вами, - обратилась к ветерану глава города. - Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы о вашем вкладе в Победу знала молодежь города, чтобы наши дети всегда помнили о тех, кто подарил нам возможность родиться, жить, учиться и работать на родной земле".03 марта — Луганск