Представители власти и общественники Стаханова поздравили с 8 марта женщин-ветеранов войны (ФОТО)

Представители городской администрации и общественники Стаханова в преддверии Международного женского дня поздравили 13 жительниц города, которые участвовали в боевых действиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации горадминистрации."В преддверии Международного женского дня член Общественной палаты (ОП) ЛНР Людмила Луганская, заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун, начальник городского управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Юлия Чекаловская и руководитель исполнительного комитета территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко посетили на дому 13 женщин - участниц боевых действий Великой Отечественной войны и поздравили их с предстоящим праздником", – говорится в сообщении."Всю свою жизнь вы трудились на благо процветания Родины: в суровые военные годы шли на передовую, трудились в тылу, а сегодня остаетесь истинными хранителями добрых традиций, передавая молодому поколению свой неоценимый опыт и историческую память о событиях той войны. Как можно больше рассказывайте внукам, правнукам, молодежи о тех днях и тех событиях, потому что это не должно быть забыто! Низкий вам поклон, самого крепкого здоровья и долгих лет жизни", – обратилась к ветеранам Ковтун.Гости передали женщинам поздравительные адреса, цветы и подарки."Наши женщины, наряду с мужчинами, вынесли на своих плечах все тяготы Великой Отечественной войны, вписав в ее летопись немало славных страниц. Каждая встреча с ветеранами несет в себе частичку любви к своей стране и ее прошлому. Хочу выразить нашим героическим женщинам слова благодарности, восхищения, уважения и признательности", – отметил Нестеренко.03 марта — Луганск