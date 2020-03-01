Украинский коронавирус

Украина вошла в мировой тренд, и у нас уже есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Вполне ожидаемо заболевшим оказался заробитчанин из Италии, вернувшийся на Батькивщину. Ситуация, естественно, полностью контролируемая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он же выполняет функции главного санитарного врача нации. Все логично: глава Минздрава Зоряна Скалецкая сидит в скафандре на карантине в Нью-Санжарах. Даже пресса на нее никакого внимания не обращает, поскольку все понимают неприкрытый, практически обнаженный идиотизм ситуации.Парламентский начальник Скалецкой, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа», владелец сети частных клиник «Борис») полностью просек тему. Он скупил все медицинские маски в Украине и загнал их Китаю с профитом в 180 миллионов гривен. Поэтому смысла бегать по аптекам в поисках масок нет никакого. Лекарств от коронавируса нет, вакцин нет. Смысла суетиться нет.Правительства тоже нет, поскольку завтра, на внеочередном заседании Рады, премьер с самокатом пойдет в пеший эротический тур вместе с большинством министров. Гарантированно остаются на своих местах Арсен Аваков (министр внутренних дел) и малой Дубилет (креатура Коломойского, министр Кабинета министров). Что интересно: политический кризис, смена правительства абсолютно никакого влияния на ситуацию с коронавирусом не окажут. Все равно от премьера никакого толка нет. Он лишь формально возглавляет «чрезвычайный штаб по борьбе с коронавирусом», а на самом деле пытается интриговать по указанию своего шефа Сороса.Да, кто будет новым министром здравоохранения, вообще непонятно. Скалецкая только в четверг выйдет из карантина и снимет свой пропотевший скафандр. А отставка завтра (4 марта). Радуцкий, круто поднявшийся на масках, сорит баблом направо и налево, проталкивая на должность какого-то мальчика-стоматолога. Люто поддерживаю, поскольку именно стоматолог обладает необходимым потенциалом для создания мощной медицинской машины, не имеющей аналогов в мире.Еще раз подчеркну: причин для паники нет. Инфекционные боксы готовы. Правда, никто не знает, где они. Но тот же Радуцкий сказал, что есть 5 700 коек для больных. И четкий план противодействия эпидемии коронавируса, который надо читать пять часов подряд. Настолько он большой и подробный. Понятое дело, никто читать эту фигню не станет, поскольку все понимают истинное положение дел. Это еще удивительно, что официально признан случай заражения коронавирусом в Черновцах. На самом деле, у нас нет тестов для выявления этого заболевания. Теоретически есть 500 наборов. Однако бдительные патриоты выявили, что в них использованы российские прекурсоры. Начался скандал. Тесты куда-то делись. М-да… Уверен, что, учитывая миграционный потенциал наших западных областей, это далеко не первый случай заражения коронавирусом. Ежегодно около миллиона украинцев едут на заработки в Италию. В среднем они два раза приезжают домой. Поэтому скоро на Западной Украине будет весьма и весьма напряженно.Галичане, как известно, отличаются повышенной пассионарностью. Они быстро организовываются, приносят шины и поют гимн Украины. Кстати, бедолага-заробитчанин в Черновцах (дай Бог, чтобы он выздоровел) вполне может рассчитывать на исполнение гимна в палате, в которой он лежит. Такое «лечение» ему гарантировано. Так вот, первая партия эвакуированных из Уханя продемонстрировала: тонкий налет цивилизованности страшно быстро исчезает, когда дело касается реальной угрозы. В таком случае начинается «ньюсанжарщина». В миф о специальной организации беспорядков в Санжарах никто не верит. И в скором времени вы в этом, к сожалению, сможете убедиться на примерах Черновцов. Буквально недавно был случай с семьей из Буковины (Западная Украина), которая вернулась из Китая. Дружелюбные односельчане заставили их сидеть дома, поскольку боялись коронавируса. До сих пор сидят, а соседи дискутируют по поводу инкубационного периода вируса: то ли две недели, то ли 24 дня.Реакция украинских социальных сетей на первый выявленный случай коронавируса обнадеживает. На форумах обсуждаются хорошо продуманные планы блокирования границ и полной изоляции Черновцов. «Телеграм-каналы» пестрят инсайтами о планах президента Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение. Ввести-то он, может, и введет, однако эффективность этих мер вызывает обоснованные сомнения. Разве что для подавления возможных очагов беспорядков на Западной Украине. Интересно получилось: коронавирус был официально выявлен именно на западе страны. Это, вне всякого сомнения, усилит социальный, политический и экономический эффект от его появления. Молебны, коллективное пение гимна и шины. Вот самый распространенный рецепт противодействия предстоящей эпидемии. Даже не хочу вдаваться в другие подробности. Но повторюсь: причин для паники нет. Ничего нет, поэтому и паниковать нечего. А россияне должны приготовиться, поскольку Украина – это не Китай, который за три месяца потратил почти семнадцать миллиардов долларов только на коронавирус. В Украине таких денег и близко нет. Даже если международные организации выделят средства для борьбы с вирусом, их моментально разворуют. Это я вам гарантирую. У нас самая развитая в Восточной Европе сеть по освоению западных средств. Далеко ходить не надо: «Центр противодействия коррупции» Шабунина–Шерембея разворовал $134 млн., которые были выделены американскими налогоплательщиками на противодействие ВИЧ. Поэтому не болейте. И всем нам удачи.Александр Зубченко