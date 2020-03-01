Прогноз погоды в Луганске на 4 марта
В Луганске завтра, 4 марта ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 +5ºС, днем +13 +17ºС. Ветер южный — 5 — 10 м/сек.
Ночью и утром местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +19,4 ºС в 1995 году
минимальная
-23,2 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если «на Федота снежный занос — к поздней траве». Если в этот день в лесу встретить белого зайца — снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер. Погода в Луганске - Сегодня, 18:27 1
Температура воздуха: ночью 0 +5ºС, днем +13 +17ºС. Ветер южный — 5 — 10 м/сек.
Ночью и утром местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +19,4 ºС в 1995 году
минимальная
-23,2 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если «на Федота снежный занос — к поздней траве». Если в этот день в лесу встретить белого зайца — снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер. Погода в Луганске - Сегодня, 18:27 1
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