В Станице Луганской отменили концерт к Международному женскому дню
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ограничено в Станично-Луганском районе для предотвращения заноса и распространения на территории района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID- 19. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.
В сообщении также отмечено, что запрет касается, в числе прочего, проведения районного концерта к Международному Женскому Дню. Новости Региона - Сегодня, 18:08 56
В сообщении также отмечено, что запрет касается, в числе прочего, проведения районного концерта к Международному Женскому Дню. Новости Региона - Сегодня, 18:08 56
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