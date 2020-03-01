Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Станице Луганской отменили концерт к Международному женскому дню

bot Сегодня, 18:300Новости
В Станице Луганской отменили концерт к Международному женскому дню
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ограничено в Станично-Луганском районе для предотвращения заноса и распространения на территории района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID- 19. Об этом сообщает пресс-служба местной райгосадминистрации.
В сообщении также отмечено, что запрет касается, в числе прочего, проведения районного концерта к Международному Женскому Дню. Новости Региона - Сегодня, 18:08 56

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: