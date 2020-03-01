Юные красавицы Краснодонщины состязались в региональном этапе конкурса "Мини-мисс ЛНР" (ФОТО)

Юные красавицы Краснодона и Краснодонского района приняли участие в региональном этапе республиканского детского конкурса красоты и таланта "Мини-мисс Луганская Народная Республика - 2020". Об этом сообщили в горрайонной администрации."Накануне Международного женского дня в краснодонском городском Дворце культуры имени "Молодой гвардии" состоялся первый этап республиканского детского конкурса красоты и таланта "Мини-мисс Луганская Народная Республика", в котором приняли участие 19 маленьких представительниц прекрасного пола", – говорится в сообщении.Гостями мероприятия стали заместитель главы горрайонной администрации Татьяна Галушкина, начальники отделов по жизнеобеспечению территорий, а также "Мини-мисс Краснодона и Краснодонского района 2018" Дарина Осипенко и "Мини-мисс Краснодона и Краснодонского района 2019", "Первая вице-мини-мисс Луганской Народной Республики 2019" Анастасия Митузова.Конкурсантки приняли участие в четырех турах: "Дефиле в стилизованной одежде", "Авангард", "Творческая презентация" и "Дефиле в вечерних платьях".По итогам конкурса, "Мини-мисс города Краснодон и Краснодонского района 2020" стала ученица Краснодонской городской гимназии Элина Левченко, которая будет представлять регион в финале конкурса 19 марта в Луганске.Первой вице-мини-мисс жюри признало учащуюся Краснодонской средней школы № 22 Софию Паламарчук. Второй вице-мини-мисс стала представительница Суходольской средней общеобразовательной школы №17 Милана Матвеева."Победительницам конкурса были торжественно вручены короны. Кроме того, каждая конкурсантка получила ленту с титулом, диплом, сладкий приз и букет весенних цветов", – отметили в горрайадминистрации.03 марта — Луганск