"Мир Луганщине" обнародовало график приема депутатов Народного Совета в марте

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" проинформировало о мартовском графике приемов депутатов Народного Совета ЛНР, избранных по списку движения.

"С 10 по 13 марта депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" проведут 14 приемов в общественных приемных движения. Приемы пройдут в Алчевске, Антраците, Брянке, Лутугино, Перевальске, Ровеньках и Стаханове", – говорится в сообщении.

График приемов:

Алчевск

10 марта с 10.00 до 12.00 – депутат Роман Лысенко.

13 марта с 15.00 до 17.00 – депутат Ольга Кобцева.

Антрацит

12 марта с 11.00 до 14.00 – депутат Дмитрий Кукарский.

Брянка

10 марта с 10.00 до 13.00 – депутат Светлана Хворостян.

Луганск

10 марта с 10.00 до 13.00 – депутат Александра Коваленко.

11 марта с 9.00 до 12.00 – депутат Геннадий Бунеев.

12 марта с 9.00 до 12.00 – депутат Олег Попов.

13 марта с 9.00 до 12.00 – депутат Юрий Юров.

Лутугино

12 марта с 13.00 до 15.00 – депутат Андрей Тамбовцев.

Перевальск

12 марта с 11.00 до 13.00 – председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

13 марта с 12.00 до 15.00 – депутат Александр Ермоленко.

Ровеньки

12 марта с 10.00 до 12.00 – депутат Игорь Рябушкин.

Славяносербск

11 марта с 10.00 до 13.00 – депутат Андрей Лицоев.

Стаханов

10 марта с 10.00 до 12.00 – депутат Андрей Губарев.

Записаться на прием можно по телефонам либо по адресам общественных приемных ОД "Мир Луганщине":

Алчевск, улица Ленина, 46, телефон: (06442) 5-19-79. График работы: 8.00-18.00, понедельник-пятница.

Антрацит, улица Ленина,1, телефон: (06431) 2-91-50. График работы: 9.00-17.00, понедельник-пятница.

Брянка, площадь Ленина, 9, кабинет 113, телефон: (06443) 5-15-31. График работы: 9.00-17.00, понедельник-пятница.

Луганск, улица Коцюбинского, 14, телефоны: (0642) 58-11-86, (0642) 93-26-48. График работы: понедельник-пятница: 9.00-15.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Лутугино, улица Ленина, 83, кабинет 114, телефон: (06436) 23-2-60. График работы: 8.00-17.00, понедельник-пятница.

Перевальск, улица Ленина, 38, телефон: (06441) 4-20-02. График работы: 9.00-18.00, понедельник-пятница.

Ровеньки, улица Ленина, 41, телефоны: (06433) 5-18-38, 072-128-84-90. График работы: 9.00-17.00, понедельник-пятница.

Славяносербск, переулок Героев, 2, телефон: (06473) 9-35-86. График работы: 8.00-17.00, понедельник-пятница, перерыв с 12.00 до 13.00.

Стаханов, улица Кирова, 32, кабинет № 6, телефон: (06444) 4-07-49. График работы: 8.00-17.00, понедельник-пятница, перерыв с 12.00 до 13.00.

ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.

03 марта — Луганск