Депутаты обсудили с луганскими общественниками вопросы благоустройства города (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и представители администрации Луганска провели встречу с представителями органов самоорганизации населения Артемовского района города. Об этом сообщили в пресс-службе ОД "Мир Луганщине"."Участники встречи поднимали вопросы, касающиеся ремонта дорог, городского маршрутного такси, автобусных остановок, находящихся в аварийном состоянии, сухих веток и деревьев, которые угрожают здоровью людей. Также квартальных волнуют уличные водопроводы, котором необходим ремонт, и улицы, на которых нужно провести субботники", - говорится в сообщении.Депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров пообещал, что народные избранники лично проинспектируют проблемные улицы.Заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко проинформировала, что работы по ремонту дорог начнутся в апреле.Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома ОД Денис Мирошниченко заявил, что такие встречи будут проводиться каждый квартал."Мне понравилось, что сегодня можно было задать любой вопрос и попросить помощи в решении любой проблемы. Я, например, заполнила бланк вопросов и предложений и уверена, что на мою просьбу откликнутся депутаты, - сказала участница встречи Ольга Гобтырева. - Недавно на моей улице нужно было спилить дерево и мне помогли. Именно поэтому такие встречи необходимы, депутаты идут на контакт с нами, это очень приятно"."Встреча прошла позитивно, у нас получился действительно конструктивный диалог с квартальными. Прозвучали вопросы, которые актуальны для каждого жителя Артемовского района и вообще для всех луганчан. Все вопросы мы возьмем под личный контроль. Надеюсь, что подобные встречи будут проводится регулярно", – отметила депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина.Ранее руководители проектов ОД "Мир Луганщине" провели встречу с представителями органов самоорганизации населения Каменнобродского района Луганска.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.03 марта — Луганск