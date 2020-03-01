В КПВВ «Станица Луганская» служебный пес сработал на «ботаника»
Пограничники Луганского отряда пресекли попытку перемещения конопли через КПВВ «Станица Луганская», передает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Так, для оформления на выход на временно неподконтрольную территорию Украины в КПВВ «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины. Во время прохождения им контроля, сработала служебная собака, специально обученная на поиск наркотических веществ.
Как результат, общая обзорная группа, в которую входили пограничники и представители фискальной службы, обнаружила в клади мужчины семена конопли. Семена находилось в 9 пачках и 3 ампулах.
Нарушитель и каннабис переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий. Предварительно действия гражданина квалифицированы как «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».
Новости Региона - Сегодня, 19:16 103
Так, для оформления на выход на временно неподконтрольную территорию Украины в КПВВ «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины. Во время прохождения им контроля, сработала служебная собака, специально обученная на поиск наркотических веществ.
Как результат, общая обзорная группа, в которую входили пограничники и представители фискальной службы, обнаружила в клади мужчины семена конопли. Семена находилось в 9 пачках и 3 ампулах.
Нарушитель и каннабис переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий. Предварительно действия гражданина квалифицированы как «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».
Новости Региона - Сегодня, 19:16 103
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