Сатановский объяснил, как РФ и Сирия пресекут претензии Турции на "свободу рук" в Идлибе

Турция претендует на "свободу рук" в сирийском Идлибе, но армия САР при поддержке России готова жестко ответить. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам эксперта, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган мечтает получить от России "фирман" (разрешение) на полеты над Сирией на фоне звучащих от собственных помощников и военных угроз в адрес РФ. Однако Москва не даст добро на свободные полеты турецких ВВС в сирийском небе, а дальнейшая активность военных Эрдогана в Идлибе может обернуться для Турции новыми значительными потерями."Никакой "свободы рук" никто не получит. Самолеты сбиваешь – сирийские ПВО будут бить. Более того, что-то мне подсказывает, что будет так. Вот, у вас идет атака террористов. И их прикрывает турецкая артиллерия. Что должны делать в такой ситуации с союзниками террористов сирийские войска? Уничтожать эту артиллерию", - сказал Сатановский.Аналогичным образом правительственная армия Сирии при поддержке РФ должна действовать в отношении наземных сил, отмечает эксперт. Тот факт, что Турция скрывает присутствие своих военных среди боевиков, не отражая их на картах, передаваемых российской военной полиции, грозит Анкаре новыми "грузами 200".Коллаж: ФБА "Экономика сегодня""Вот, у вас идут в атаку вместе с "Аль-Каидой"1 или "Братьями-мусульманами" (обе организации запрещены в РФ как экстремистские) турецкие военнослужащие. Кто-нибудь обязан разбираться, есть ли они там? А формально их там нет – это как с теми десятками погибших турок, которых не было на переданной карте", - предупредил Сатановский в эфире "Вести FM".Политолог убежден, что до встречи президентов России и Турции "ничего не будет ясно", а сами переговоры будут нелегкими. Однако, подчеркивает Сатановский, можно констатировать наверняка: если армия Сирии занялась наведением порядка в Идлибе на фоне нарушения Турцией условий договоренностей, она будет продолжать делать это.Отметим, эксперты называют РФ единственным фактором, который удерживает Турцию и Сирию от полномасштабной войны. Надежды на деэскалацию в Идлибе сегодня связывают только со встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая пройдет в Москве 5 марта.1 Организация запрещена на территории РФ.Григорий Егоро