В центре Луганска целый день не было воды в некоторых районах



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 300 мм по улице Оборонной 3 марта с 10.00 до 17.00 прекращена подача воды в кварталы Еременко и Алексеева, городок Пархоменко, а также детскую противотуберкулезную больницу и несколько котельных», — говорится в сообщении.

«После окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме», — добавили в пресс-службе. Удобный город - Сегодня, 19:49 70 «Лугансквода» из-за ремонта прекратило подачу воды в некоторые районы Луганска.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.«В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 300 мм по улице Оборонной 3 марта с 10.00 до 17.00 прекращена подача воды в кварталы Еременко и Алексеева, городок Пархоменко, а также детскую противотуберкулезную больницу и несколько котельных», — говорится в сообщении.«После окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме», — добавили в пресс-службе. Удобный город - Сегодня, 19:49 70

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