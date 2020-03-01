Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем

Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.По информации жителей села, сразу же на место были вызваны сотрудники МВД.В свою очередь врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев инициировал проверку.Также он пообещал к 9 мая восстановить памятник.