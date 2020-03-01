Синоптики прогнозируют 4 марта в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 4 марта будет колебаться от нуля градусов ночью до 17 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 марта до 21.00 4 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 9-14 м/с, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 12-17 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 14-16 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 марта зафиксировали в 1947 году – минус 27 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1995 году – плюс 19,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 марта – 06.27, время захода – 18.42. Продолжительность светового дня составит 12 часов 15 минут.

По предварительному прогнозу, 5-6 марта осадков не прогнозируется, днем 6 марта ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, сохранится повышенный температурный фон.

03 марта — Луганск