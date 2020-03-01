Абсурдные новости. 3 марта 2020 года
Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?
Первое место. Рядовой Руслан Мухатов, который обвиняется в издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, попросила суд о снисхождении к нему. По его словам, он готов понести любое наказание кроме тюремного срока. Напомню, стрельба в воинской части Забайкалья произошла 25 октября 2019 года. Рядовой Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев и ранил двоих. Причиной, толкнувшей Рамиля на преступление, солдат называет систематические издевательства со стороны сослуживцев. Сторона обвинения запросила назначить наказание Мухатову два года колонии-поселения, так как он признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части в Забайкалье. Также обвинение попросило оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Но и два года в колонии-поселении Мухатов считает слишком суровым наказанием. Удивительный человек. А он не допускает, что благодаря издевательствам с его стороны и со стороны ему подобных Шамсутдинов пошел на убийство восьми человек? Может быть, стоит рассмотреть данную ситуацию именно в таком ракурсе и выяснить, какую роль Мухатов сыграл в данной трагедии? Нет, два года в колонии-поселении за издевательства, которые подтолкнули солдата на совершение особо тяжкого преступления, это слишком мало. Считаю, что его нужно признать соучастником данного преступления и наказать по всей строгости закона! Или я не прав?
Второе место. СКР опубликовал оперативное видео задержания заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по подозрению во взяточничестве. На видео попала и попытка чиновника избавиться от улик - Владимир Журавлев схватил со стола листок с записями и съел его. Впрочем, это не помогло - Журавлев был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в 160 тысяч рублей. Деньги чиновник есть не стал. Видимо или аппетита не было, или просто побрезговал. Слушайте, на волне всеобщей моды на внесение поправок в Конституцию я буквально требую, чтобы в основной закон Российской Федерации внесли норму, обязывающую чиновников писать исключительно на фанере! В целях борьбы с коррупцией, разумеется. Так они точно улики есть разучатся. Такие «скрижали» никому не по зубам!
Третье место. Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генпрокуратурой выявили в Краснодарском крае преступное сообщество, состоящее из полицейских, занимавшихся поборами на трассе "Кавказ". Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СК РФ. Всего задержаны шесть действующих сотрудников полиции и один бывший сотрудник. По данным СК, они занимались поборами с водителей на автотрассе "Кавказ". Следствие считает, что с 2016 по 2020 год полицейские на стационарном посту ДПС "Успенский" на автотрассе "Кавказ" систематически получали взятки с водителей. Какие сволочи! Это же надо, прямо на посту деньги с водителей собирали! Невиданная доселе наглость! Нет, вы что, серьезно? А на других постах что, не собирают? Просто эти парни где-то «криво въехали», перешли кому-то дорогу, вот их и «упаковали». Вы только не смешите своими рассказами про единственный «коррумпированный» пост ДПС в России водителей грузовых машин. Им смеяться вредно. Поверьте, каждый из них смог бы столько рассказать и сотрудникам Генеральной прокуратуры, и руководству МВД, что большинство постов ДПС пришлось бы фанерой заколачивать.
Инстаграм-фармацевт Екатерина Диденко, чей день рождения обернулся гибелью троих человек – ее мужа и двоих гостей, продолжает собирать «донаты», всячески монетизируя трагедию, одним из авторов которой ее можно считать по праву. Собрав на гибели мужа и гостей 500 тысяч новых подписчиков, Екатерина решила «ковать железо пока горячо» и пополнить бюджет своей семьи, понесшей буквально на днях невосполнимую потерю. Свою историю со дня рождения, которая закончилась гибелью троих людей из-за сухого льда, инстаблогерша поведала в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» за чисто символическую сумму в 1,4 миллиона рублей. Плакала, всхлипывала, но рассказала все в подробностях. Вот он, секрет успеха! Стоило просто помочь мужу отправиться на тот свет при включенной камере и на тебе, и деньги, и подписчики!
В Воронеже возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до суицида» в отношении 39-летней местной жительницы. Муж женщины покончил с собой, увидев порнографическое видео с ее участием. Как сообщает VK-паблик «Плохие новости 18+», дама изменила супругу сразу с двумя мужчинами. Те записали всю сцену на видео и слили в Сеть. Каким образом ролик попал на глаза ее спутнику жизни, не уточняется. После увиденного он какое-то время пребывал в депрессии, а позже наложил на себя руки. Стойте, стойте! Давайте разберемся! А виновен-то в смерти несчастного кто? Те, кто «пялил» его благоверную, тот, кто снимал все происходящее на видео, тот, кто выложил все в Интернет, или сама «любительница сладкого»? По мне так нужно всех привлекать. Ведь на лицо факты, доказывающие, что преступление совершенно «группой лиц, по предварительному сговору».
Алексей Зотье
Первое место. Рядовой Руслан Мухатов, который обвиняется в издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, попросила суд о снисхождении к нему. По его словам, он готов понести любое наказание кроме тюремного срока. Напомню, стрельба в воинской части Забайкалья произошла 25 октября 2019 года. Рядовой Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев и ранил двоих. Причиной, толкнувшей Рамиля на преступление, солдат называет систематические издевательства со стороны сослуживцев. Сторона обвинения запросила назначить наказание Мухатову два года колонии-поселения, так как он признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части в Забайкалье. Также обвинение попросило оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Но и два года в колонии-поселении Мухатов считает слишком суровым наказанием. Удивительный человек. А он не допускает, что благодаря издевательствам с его стороны и со стороны ему подобных Шамсутдинов пошел на убийство восьми человек? Может быть, стоит рассмотреть данную ситуацию именно в таком ракурсе и выяснить, какую роль Мухатов сыграл в данной трагедии? Нет, два года в колонии-поселении за издевательства, которые подтолкнули солдата на совершение особо тяжкого преступления, это слишком мало. Считаю, что его нужно признать соучастником данного преступления и наказать по всей строгости закона! Или я не прав?
Второе место. СКР опубликовал оперативное видео задержания заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по подозрению во взяточничестве. На видео попала и попытка чиновника избавиться от улик - Владимир Журавлев схватил со стола листок с записями и съел его. Впрочем, это не помогло - Журавлев был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в 160 тысяч рублей. Деньги чиновник есть не стал. Видимо или аппетита не было, или просто побрезговал. Слушайте, на волне всеобщей моды на внесение поправок в Конституцию я буквально требую, чтобы в основной закон Российской Федерации внесли норму, обязывающую чиновников писать исключительно на фанере! В целях борьбы с коррупцией, разумеется. Так они точно улики есть разучатся. Такие «скрижали» никому не по зубам!
Третье место. Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генпрокуратурой выявили в Краснодарском крае преступное сообщество, состоящее из полицейских, занимавшихся поборами на трассе "Кавказ". Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СК РФ. Всего задержаны шесть действующих сотрудников полиции и один бывший сотрудник. По данным СК, они занимались поборами с водителей на автотрассе "Кавказ". Следствие считает, что с 2016 по 2020 год полицейские на стационарном посту ДПС "Успенский" на автотрассе "Кавказ" систематически получали взятки с водителей. Какие сволочи! Это же надо, прямо на посту деньги с водителей собирали! Невиданная доселе наглость! Нет, вы что, серьезно? А на других постах что, не собирают? Просто эти парни где-то «криво въехали», перешли кому-то дорогу, вот их и «упаковали». Вы только не смешите своими рассказами про единственный «коррумпированный» пост ДПС в России водителей грузовых машин. Им смеяться вредно. Поверьте, каждый из них смог бы столько рассказать и сотрудникам Генеральной прокуратуры, и руководству МВД, что большинство постов ДПС пришлось бы фанерой заколачивать.
Инстаграм-фармацевт Екатерина Диденко, чей день рождения обернулся гибелью троих человек – ее мужа и двоих гостей, продолжает собирать «донаты», всячески монетизируя трагедию, одним из авторов которой ее можно считать по праву. Собрав на гибели мужа и гостей 500 тысяч новых подписчиков, Екатерина решила «ковать железо пока горячо» и пополнить бюджет своей семьи, понесшей буквально на днях невосполнимую потерю. Свою историю со дня рождения, которая закончилась гибелью троих людей из-за сухого льда, инстаблогерша поведала в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» за чисто символическую сумму в 1,4 миллиона рублей. Плакала, всхлипывала, но рассказала все в подробностях. Вот он, секрет успеха! Стоило просто помочь мужу отправиться на тот свет при включенной камере и на тебе, и деньги, и подписчики!
В Воронеже возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до суицида» в отношении 39-летней местной жительницы. Муж женщины покончил с собой, увидев порнографическое видео с ее участием. Как сообщает VK-паблик «Плохие новости 18+», дама изменила супругу сразу с двумя мужчинами. Те записали всю сцену на видео и слили в Сеть. Каким образом ролик попал на глаза ее спутнику жизни, не уточняется. После увиденного он какое-то время пребывал в депрессии, а позже наложил на себя руки. Стойте, стойте! Давайте разберемся! А виновен-то в смерти несчастного кто? Те, кто «пялил» его благоверную, тот, кто снимал все происходящее на видео, тот, кто выложил все в Интернет, или сама «любительница сладкого»? По мне так нужно всех привлекать. Ведь на лицо факты, доказывающие, что преступление совершенно «группой лиц, по предварительному сговору».
Алексей Зотье
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