Абсурдные новости. 3 марта 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Рядовой Руслан Мухатов, который обвиняется в издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, попросила суд о снисхождении к нему. По его словам, он готов понести любое наказание кроме тюремного срока. Напомню, стрельба в воинской части Забайкалья произошла 25 октября 2019 года. Рядовой Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев и ранил двоих. Причиной, толкнувшей Рамиля на преступление, солдат называет систематические издевательства со стороны сослуживцев. Сторона обвинения запросила назначить наказание Мухатову два года колонии-поселения, так как он признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части в Забайкалье. Также обвинение попросило оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Но и два года в колонии-поселении Мухатов считает слишком суровым наказанием. Удивительный человек. А он не допускает, что благодаря издевательствам с его стороны и со стороны ему подобных Шамсутдинов пошел на убийство восьми человек? Может быть, стоит рассмотреть данную ситуацию именно в таком ракурсе и выяснить, какую роль Мухатов сыграл в данной трагедии? Нет, два года в колонии-поселении за издевательства, которые подтолкнули солдата на совершение особо тяжкого преступления, это слишком мало. Считаю, что его нужно признать соучастником данного преступления и наказать по всей строгости закона! Или я не прав?Второе место. СКР опубликовал оперативное видео задержания заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по подозрению во взяточничестве. На видео попала и попытка чиновника избавиться от улик - Владимир Журавлев схватил со стола листок с записями и съел его. Впрочем, это не помогло - Журавлев был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в 160 тысяч рублей. Деньги чиновник есть не стал. Видимо или аппетита не было, или просто побрезговал. Слушайте, на волне всеобщей моды на внесение поправок в Конституцию я буквально требую, чтобы в основной закон Российской Федерации внесли норму, обязывающую чиновников писать исключительно на фанере! В целях борьбы с коррупцией, разумеется. Так они точно улики есть разучатся. Такие «скрижали» никому не по зубам!Третье место. Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генпрокуратурой выявили в Краснодарском крае преступное сообщество, состоящее из полицейских, занимавшихся поборами на трассе "Кавказ". Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СК РФ. Всего задержаны шесть действующих сотрудников полиции и один бывший сотрудник. По данным СК, они занимались поборами с водителей на автотрассе "Кавказ". Следствие считает, что с 2016 по 2020 год полицейские на стационарном посту ДПС "Успенский" на автотрассе "Кавказ" систематически получали взятки с водителей. Какие сволочи! Это же надо, прямо на посту деньги с водителей собирали! Невиданная доселе наглость! Нет, вы что, серьезно? А на других постах что, не собирают? Просто эти парни где-то «криво въехали», перешли кому-то дорогу, вот их и «упаковали». Вы только не смешите своими рассказами про единственный «коррумпированный» пост ДПС в России водителей грузовых машин. Им смеяться вредно. Поверьте, каждый из них смог бы столько рассказать и сотрудникам Генеральной прокуратуры, и руководству МВД, что большинство постов ДПС пришлось бы фанерой заколачивать.Инстаграм-фармацевт Екатерина Диденко, чей день рождения обернулся гибелью троих человек – ее мужа и двоих гостей, продолжает собирать «донаты», всячески монетизируя трагедию, одним из авторов которой ее можно считать по праву. Собрав на гибели мужа и гостей 500 тысяч новых подписчиков, Екатерина решила «ковать железо пока горячо» и пополнить бюджет своей семьи, понесшей буквально на днях невосполнимую потерю. Свою историю со дня рождения, которая закончилась гибелью троих людей из-за сухого льда, инстаблогерша поведала в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» за чисто символическую сумму в 1,4 миллиона рублей. Плакала, всхлипывала, но рассказала все в подробностях. Вот он, секрет успеха! Стоило просто помочь мужу отправиться на тот свет при включенной камере и на тебе, и деньги, и подписчики!В Воронеже возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до суицида» в отношении 39-летней местной жительницы. Муж женщины покончил с собой, увидев порнографическое видео с ее участием. Как сообщает VK-паблик «Плохие новости 18+», дама изменила супругу сразу с двумя мужчинами. Те записали всю сцену на видео и слили в Сеть. Каким образом ролик попал на глаза ее спутнику жизни, не уточняется. После увиденного он какое-то время пребывал в депрессии, а позже наложил на себя руки. Стойте, стойте! Давайте разберемся! А виновен-то в смерти несчастного кто? Те, кто «пялил» его благоверную, тот, кто снимал все происходящее на видео, тот, кто выложил все в Интернет, или сама «любительница сладкого»? По мне так нужно всех привлекать. Ведь на лицо факты, доказывающие, что преступление совершенно «группой лиц, по предварительному сговору».Алексей Зотье