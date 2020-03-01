Мониторинг цен на товары первой необходимости в Луганске по состоянию на 3 марта
Информация о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска, подготовлена пресс-службой Администрации города.
Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 13 рублей,
картофель 1 кг — 23 рубля,
морковь 1 кг — 23 рубля,
капуста 1 кг — 16 рублей,
лук 1 кг — 24 рубля,
свекла 1 кг — 20 рублей,
соль 1 кг — 14 рублей,
молоко 1 л — 50 рублей,
мука пшеничная в/с 1 кг — 17,6 рублей,
мясо птицы (тушка) 1 кг — 125 рублей,
свинина 1 кг — 275 рублей,
говядина 1 кг — 350 рублей,
сало свежее 1 кг — 160 рублей,
сахар-песок 1 кг — 29 рублей,
рис 1 кг — 55 рублей,
крупа гречневая 1 кг — 57 рублей,
крупа манная 1 кг — 27 рублей,
макаронные изделия 1 кг — 33 рубля,
яйцо куриное 1 десяток — 53 рубля,
масло подсолнечное 1 литр — 67 рублей,
масло сливочное 1 кг — 370 рублей,
чай 100 г — 45 рублей,
мыло туалетное 100 г — 20 рублей,
мыло хозяйственное 100 г — 10 рублей,
порошок стиральный 450 г — 50 рублей,
шампунь 250 мл — 70 рублей,
зубная паста 50 мл — 35 рублей,
туалетная бумага 1 шт. — 12 рублей,
спички 1 кор. — 1 рубль.
Экономика - Сегодня, 03:22 49
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