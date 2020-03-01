Мониторинг цен на товары первой необходимости в Луганске по состоянию на 3 марта

Информация о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска, подготовлена пресс-службой Администрации города.Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 13 рублей,картофель 1 кг — 23 рубля,морковь 1 кг — 23 рубля,капуста 1 кг — 16 рублей,лук 1 кг — 24 рубля,свекла 1 кг — 20 рублей,соль 1 кг — 14 рублей,молоко 1 л — 50 рублей,мука пшеничная в/с 1 кг — 17,6 рублей,мясо птицы (тушка) 1 кг — 125 рублей,свинина 1 кг — 275 рублей,говядина 1 кг — 350 рублей,сало свежее 1 кг — 160 рублей,сахар-песок 1 кг — 29 рублей,рис 1 кг — 55 рублей,крупа гречневая 1 кг — 57 рублей,крупа манная 1 кг — 27 рублей,макаронные изделия 1 кг — 33 рубля,яйцо куриное 1 десяток — 53 рубля,масло подсолнечное 1 литр — 67 рублей,масло сливочное 1 кг — 370 рублей,чай 100 г — 45 рублей,мыло туалетное 100 г — 20 рублей,мыло хозяйственное 100 г — 10 рублей,порошок стиральный 450 г — 50 рублей,шампунь 250 мл — 70 рублей,зубная паста 50 мл — 35 рублей,туалетная бумага 1 шт. — 12 рублей,спички 1 кор. — 1 рубль.Экономика - Сегодня, 03:22 49