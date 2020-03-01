Министерство временно оккупированных территорий разделят на два: одно — ветеранов, второе реинтеграции Донбасса
Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено на два министерства, одно из которых будет заниматься ветеранами, а второе — реинтеграцией Донбасса, и на должность его руководителя предлагается представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.
«Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит Резников. Так предлагается», — сказала журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции «Слуга народа» замглавы этой фракции Евгения Кравчук.
Она отметила, что Министерство культуры, молодежи и спорта будет также разделено, поскольку Министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно». Кроме того, в ведении Министерства культуры останутся вопросы СМИ и информационной политики.
Кравчук указала, что о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, нужно спросить у него. Новости Украины - Сегодня, 04:19 55
«Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит Резников. Так предлагается», — сказала журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции «Слуга народа» замглавы этой фракции Евгения Кравчук.
Она отметила, что Министерство культуры, молодежи и спорта будет также разделено, поскольку Министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно». Кроме того, в ведении Министерства культуры останутся вопросы СМИ и информационной политики.
Кравчук указала, что о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, нужно спросить у него. Новости Украины - Сегодня, 04:19 55
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