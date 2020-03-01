В Донецкой области нет ни одной лаборатории способной выявить короновирус



Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передает ВВ со ссылкой на Українські Новини.

По его данным, в Донецкой области была только 1 лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.

Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.

«Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен», — сказал он.

Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.

Ранее сообщалось, что больницы Мирнограда, Константиновки и Мариуполя будут принимать больных с подозрением на коронавирус

Новости Донецка - Сегодня, 04:02 65 В то время, как в Украине уже зафиксировали случай заболевания коронавирусом, Донецкая областная государственная администрация заявляет об отсутствии в регионе лаборатории с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передает ВВ со ссылкой на Українські Новини.По его данным, в Донецкой области была только 1 лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.«Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен», — сказал он.Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.Ранее сообщалось, что больницы Мирнограда, Константиновки и Мариуполя будут принимать больных с подозрением на коронавирусНовости Донецка - Сегодня, 04:02 65

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