В Донецкой области нет ни одной лаборатории способной выявить короновирус
В то время, как в Украине уже зафиксировали случай заболевания коронавирусом, Донецкая областная государственная администрация заявляет об отсутствии в регионе лаборатории с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передает ВВ со ссылкой на Українські Новини.
По его данным, в Донецкой области была только 1 лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.
Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.
«Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен», — сказал он.
Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.
Ранее сообщалось, что больницы Мирнограда, Константиновки и Мариуполя будут принимать больных с подозрением на коронавирус
Новости Донецка - Сегодня, 04:02 65
Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник, передает ВВ со ссылкой на Українські Новини.
По его данным, в Донецкой области была только 1 лаборатория с подходящим оборудованием для диагностики коронавируса, но она осталась в неподконтрольном Украине Донецке.
Колесник сообщил, что на подконтрольной территории есть лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.
«Для того, чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен», — сказал он.
Сейчас в случае необходимости пробы с подозрением на коронавирус будут отправляться в лабораторию в Киев.
Ранее сообщалось, что больницы Мирнограда, Константиновки и Мариуполя будут принимать больных с подозрением на коронавирус
Новости Донецка - Сегодня, 04:02 65
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