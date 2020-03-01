Пожарные из Алчевска спасли дворнягу из трехметрового котлована
Сотрудники пожарно-спасательной части Алчевска вытащили дворнягу из строительного котлована.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
За помощью в службу 101 обратился сторож здания бывшей школы № 23.
«При обходе территории, на которой ведутся строительно-монтажные работы, мужчина в одном из котлованов обнаружил несчастную пленницу. Попытки достать животное самостоятельно успехом не увенчались», — рассказали в МЧС.
К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.
«Собака находилась на глубине трех метров. Пожарные, которым не раз доводилось извлекать четвероногих из различных ловушек, сделали петлю на спасательной веревке, ловким броском накинули ее так, чтобы не навредить дворняге, и быстро извлекли ее из ямы», — сообщили в МЧС.
В пресс-службе добавили, что собака при падении не пострадала и после своего спасения бросилась прочь от опасного места. Происшествия - Сегодня, 06:09 31
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
За помощью в службу 101 обратился сторож здания бывшей школы № 23.
«При обходе территории, на которой ведутся строительно-монтажные работы, мужчина в одном из котлованов обнаружил несчастную пленницу. Попытки достать животное самостоятельно успехом не увенчались», — рассказали в МЧС.
К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.
«Собака находилась на глубине трех метров. Пожарные, которым не раз доводилось извлекать четвероногих из различных ловушек, сделали петлю на спасательной веревке, ловким броском накинули ее так, чтобы не навредить дворняге, и быстро извлекли ее из ямы», — сообщили в МЧС.
В пресс-службе добавили, что собака при падении не пострадала и после своего спасения бросилась прочь от опасного места. Происшествия - Сегодня, 06:09 31
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