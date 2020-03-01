Сегодня отключат от электроснабжения ряд улиц в Жовтневом и Артемовском районах Луганска

Специалисты ООО «Луганские электрические сети» 4 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).Об этом сообщили на предприятии.В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:улица Сороки, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150а, 151;улица Иванищев яр, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;улица Интернациональная, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173;улица 22-я линия, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15а, 15б, 15в;улица 23-я линия, 1, 3, 3а, 4а, 5, 7, 9;улица Московская, 126, 126в, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145;улица Фрунзе, 108/8;улица Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50;улица Можайского, 1, 2, 4;улица Самойловой, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340;улица Северодонецкая, 2.улица Ладожская;улица Филатова;тупик Ладожский;переулок Кожевенный.Предприятие приносит извинения за временные неудобства.Удобный город - Сегодня, 06:32 35