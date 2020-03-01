Ни одна семья переселенцев из Луганской области не получит жилья в этом году



Примерно 250 переселенцев будут обеспечены временным жильем в этом году. Об этом сегодня, 3 марта, заявил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

"Только что провели заседание Комиссии по заявкам на участие в программе предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Напоминаем, что на указанные цели в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн", — сообщил Калинин.

Из 31 поданной и рассматриваемой заявки от местных советов, Комиссией принято 15, каждая из которых предусматривает приобретение в собственность жилья для предоставления переселенцам.

Таким образом, предусмотренные средства распределены между: Николаевским сельским советом Петропавловского района Днепропетровской области, Бахмутским и Северским городскими советами Бахмутского района, Добропольским, Лиманским, Славянским, Авдеевским, Покровским и Мариупольским городскими советами Донецкой области, Якимовским поселковым советом, Ореховским, Приморским и Бердянским городскими советами Запорожской области, а также Городоцким и Дрогобычским городскими советами Львовской области. Ни одной заявки из Луганской области

По словам Калинина, это позволит приобрести ориентировочно 55 квартир, 3 жилых дома и обеспечить временным жильем примерно 250 ВПЛ в указанных регионах.

"Остальные заявки будут актуализированы и рассмотрены повторно в случае выделения дополнительных средств из Государственного бюджета на указанные цели", — пообещал Калинин.

Таким образом ни одной заявке из Луганской области по программе предоставления субвенции из государственного бюджета положительного решения вынесено не было. И в принципе неизвестно, подавались ли такие заявки из Луганской области вообще.

Новости Украины - Сегодня, 06:46 93 По программе финансовой поддержке территорий подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины деньги на жилье для ВПЛ получили громады Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Львовской области. Луганская область негативному влиянию видимо не подвергалась...Примерно 250 переселенцев будут обеспечены временным жильем в этом году. Об этом сегодня, 3 марта, заявил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook."Только что провели заседание Комиссии по заявкам на участие в программе предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Напоминаем, что на указанные цели в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн", — сообщил Калинин.Из 31 поданной и рассматриваемой заявки от местных советов, Комиссией принято 15, каждая из которых предусматривает приобретение в собственность жилья для предоставления переселенцам.Таким образом, предусмотренные средства распределены между: Николаевским сельским советом Петропавловского района Днепропетровской области, Бахмутским и Северским городскими советами Бахмутского района, Добропольским, Лиманским, Славянским, Авдеевским, Покровским и Мариупольским городскими советами Донецкой области, Якимовским поселковым советом, Ореховским, Приморским и Бердянским городскими советами Запорожской области, а также Городоцким и Дрогобычским городскими советами Львовской области. Ни одной заявки из Луганской областиПо словам Калинина, это позволит приобрести ориентировочно 55 квартир, 3 жилых дома и обеспечить временным жильем примерно 250 ВПЛ в указанных регионах."Остальные заявки будут актуализированы и рассмотрены повторно в случае выделения дополнительных средств из Государственного бюджета на указанные цели", — пообещал Калинин.Таким образом ни одной заявке из Луганской области по программе предоставления субвенции из государственного бюджета положительного решения вынесено не было. И в принципе неизвестно, подавались ли такие заявки из Луганской области вообще.Новости Украины - Сегодня, 06:46 93

Метки: {keywords}